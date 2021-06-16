Китай отправит первых космонавтов на свою орбитальную станцию 17 июня

Пуск первого пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" к строящейся китайской орбитальной станции запланирован на 17 июня. С таким заявлением в среду выступил помощник главы канцелярии Китайской программы пилотируемых полетов Ли Цимин.

По его словам, в космос отправятся три космонавта. Запуск планируется осуществить в 09.22 (04.22 мск) с космодрома "Цзюцюань" в северо-западной провинции Ганьсу, пишет РИА Новости.

Напомним, 29 апреля Китай успешно вывел на орбиту основной модуль "Тяньхэ" своей будущей орбитальной станции "Тяньгун". В конце мая китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" состыковался с "Тяньхэ". Он доставил на орбиту топливо и различные грузы, включая два скафандра для выхода в открытый космос. Это все понадобится экипажу из трех человек для работы на строящейся станции на протяжении трех месяцев. Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий.