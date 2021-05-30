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Рубрика: В мире

Космический грузовик КНР состыковался с базовым модулем орбитальной станции

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" состыковался с базовым модулем орбитальной станции "Тяньхэ". Стыковка состоялась в 00.01 мск, сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Грузовик доставил на орбиту 1,95 тонны топлива, а также 4,69 тонны различных грузов, включая два скафандра для выхода в открытый космос. Это все понадобится экипажу из трех человек для работы на строящейся станции на протяжении трех месяцев, пишет РИА Новости.

Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с грузовиком состоялся в субботу в 15.55 мск с космодрома "Вэньчан" на китайском острове Хайнань. Позже "Тяньчжоу-2" успешно отделился и вышел на заданную орбиту.

Ранее сообщалось, что китайские специалисты в удаленном режиме завершили тестирование на орбите главного модуля космической станции "Тяньхэ". Были проверены функции, связанные со стыковкой, обустройством и проживанием космонавтов. "Тяньхэ" будет находиться на высоте от 340 до 450 км. Она заработает в 2022 году и будет доступна для международных проектов.

В мире Восточная Азия Китай Общество Космос

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