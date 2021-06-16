Косачев: Саммит в Женеве покажет, есть ли у мира альтернатива порядку Запада

Представим себе на секунду, что российская концепция отношений с Евросоюзом была бы сформулирована так: "отталкивать, сдерживать, взаимодействовать"... Представим себе на секунду, что российская концепция обеспечения своей национальной безопасности была бы сформулирована так: "территориальная оборона России начинается за пределами российских границ"...

Но именно так, дословно, сформулированы соответствующие концепции Евросоюза и НАТО в отношении России. И ничего, они полагают, что все в порядке и идет должным путем.

Нет, в порядке далеко не все или почти ничего. И не будет в порядке, если НАТО и ЕС продолжат идти путем, перекрывающим кислород и все остальные дороги всем остальным участникам международных отношений. С позиции силы и принуждения к отношениям неравенства и подчиненности.

Сегодняшний саммит в Женеве призван внести ясность в вопрос, есть ли у человечества право выбора или пресловутый "порядок, основанный на правилах" так и будет навязываться ему коллективным Западом. С единственной в этом случае перспективой, перспективой дальнейшей деградации международных отношений, как это происходило под чутким "руководством" Вашингтона и Брюсселя все последние тридцать лет.

С вполне вероятными последствиями с точки зрения переформулирования соответствующих российских концепций. Ведь и наше терпение в конце концов небеспредельно.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.