Lada Largus проиграл бетонному столбу: краш-тест от блогера

AcademeG, известный в миру как Константин Заруцкий, доказал, что всё-таки неравнодушен к испытаниям автомобилей железобетонным столбами.

В коллекции машин, "намотанных" на столб, были УАЗ "Патриот", Geely Emgrand, Toyota Mark II, Lada Vesta. На этот раз участником краш-теста стал Lada Largus.

Сценарий прежний: автомобиль установили на подвижную рельсовую платформу, которую разогнали до 57 км/ч и пустили в направлении столба. Largus ударился о препятствие правой пассажирской дверью, сыпя тысячами осколков стекла и возвещая о своей смерти скрежетом металла.

Как следует из краш-теста, если бы на своём месте сидел передний пассажир, то шансов выжить у него было бы столько же, сколько есть у АвтоВАЗа желания вырваться из-под "опеки" Renault-Nissan.

Водителю бы тоже досталось, однако судить о возможном характере травм в данном случае нельзя, так как в салоне не было ни манекенов, ни специальной измерительной аппаратуры. Несмотря на то, что задняя "клетка" осталась почти целой, нельзя однозначно утверждать, что пассажиры, сидящие в ней, не пострадали.

От удара пострадал моторный отсек: силовой агрегат сорвало с места, корпус КПП раскололся.