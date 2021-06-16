Microsoft позволит запустить новые игры на старых консолях

Несмотря на то, что такие игры как S.T.A.L.K.E.R. 2, Starfield и Microsoft Flight Simulator являются эксклюзивами нового поколения консолей Xbox, обладатели более старых консолей смогут в них поиграть с помощью сервиса xCloud, сообщает The Verge.

"Для миллионов геймеров на Xbox One мы приготовили радостную новость о том, что они смогут сыграть в такие игры как Microsoft Flight Simulator через сервис Xbox Cloud Gaming", - рассказал представитель Microsoft.

Ранее компания утверждала, что на консолях сервис xCloud даст игрокам только возможность попробовать игры перед загрузкой, но очевидно, что концепция сервиса поменялась, и обладателям старых консолей дадут возможность поиграть в новые игры на "старом" железе.