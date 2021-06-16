МИД РФ опубликовал фотографию комнаты переговоров Путина и Байдена

Министерство иностранных дел РФ показало фотографию комнаты, в которой в среду пройдут переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Для встречи была выбрана библиотека виллы Ла-Гранж.

Снимок, опубликованный во вторник вечером в Facebook российского дипведомства, сопровождает подпись о том, что к переговорам все готово. "Вот здесь будут завтра разговаривать Президенты России и США В.В.Путин и Дж.Байден".

Напомним, саммит Россия-США пройдет 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, Владимир Путин прилетит в Швейцарию непосредственно в день переговоров. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, лидеры двух стран проведут переговоры в течение четырех-пяти часов, а затем Владимир Путин даст пресс-конференцию.