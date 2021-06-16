Мишустин утвердил новые требования к безопасности дорог

Новые требования к безопасности дорог утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Все четырехполосные трассы без барьерных ограждений должны быть оборудованы разделительной полосой шириной в два метра. Если на дороге установлен тросовый барьер, то допускается уменьшение ширины до одного метра. Не оборудованные таким образом магистрали можно будет использовать в действующем виде до проведения капитального ремонта.

Нововведения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа.

Решение, считают в правительстве, позволит уменьшить количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, повысить общий уровень безопасности дорожного движения.