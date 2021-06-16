Постановление главного государственного санитарного врача по Московской области от 16 июня 2021 года № 3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Московской области Микаилова О.М., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID- 19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Московской области расценивается как неблагополучная.

На протяжении последних 4-х недель отмечается тенденция к росту числа новых случаев. В период с 20 по 22 неделю еженедельный темп прироста числа новых случаев не превышал 3,2 %. На прошедшей неделе (с 07 июня по 13 июня) зарегистрировано 6080 случаев новой коронавирусной инфекции (рост на 13,1% по сравнению с предыдущей неделей), показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю составил 79,6.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 70%. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: работающее население - 70%.

За последнюю неделю госпитализировано 5800 человек, что на 20% выше, чем за предшествующую неделю.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) гражданам, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер классов);

- рекламных мероприятий;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Московской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Московской области, работникам органов власти Московской области и подведомственных им организаций;

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность на территории Московской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 15.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COV1D-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1 -1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.).

4. Правительству Московской области:

4.1. обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями, требований настоящего Постановления и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Московской области информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. И.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области (К.Р. Гвазава) и начальникам территориальных отделов обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

О.М.Микаилова







