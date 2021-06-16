В Подмосковье объявлена обязательная вакцинация для групп риска

Московская область вслед за столицей вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Ольга Микаилова.

Под обязательную вакцинацию от коронавируса подпадают работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, а также других организаций сферы услуг. Также она распространяется на работников транспорта и соцсферы. То есть на людей из группы риска по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что в Москве введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг на фоне драматической ситуации с ковидом.