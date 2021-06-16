Почему стоит использовать торможение двигателем в летнее время

Технические узлы автомобиля в жаркую погоду испытывают повышенную нагрузку. Опытные водители знают некоторые хитрости, помогающие выровнять температуру под капотом: среди них - торможение двигателем.

Что представляет собой этот процесс с технической точки зрения? Если максимально упростить объяснения, то торможение мотором идет за счет растущего сопротивления механики.

Если на автомобиле с ручной коробкой передач отпустить акселератор, выжать педаль сцепления и перейти на вторую передачу, то скорость движения быстро упадет и стабилизируется в районе 30 км/час.

Включать пониженную передачу можно, когда стрелка тахометра перешагнула отметку в 5-6 тысяч оборотов, пишет aif.ru. На 80 км/час можно перейти на третью, на 60 км/час - на вторую. Сразу перепрыгивать на первую не стоит: нагрузка на двигатель взлетит слишком резко, ремень ГРМ может порваться.

Полезно применять этот прием в гористой местности, чтобы сократить нагрузку на тормозную систему. В жару колодки при трении о диски перегреваются еще сильнее. Поэтому при движении под гору лучше переходить на торможение двигателем.

Еще один плюс этого приема - небольшая экономия топлива. Она достигается за счет того, что электроника останавливает поступление бензина в цилиндры в тот момент, когда двигатель сбрасывает обороты. Без фактического потребления топлива автомобиль спокойно может ехать под гору несколько минут. А вот движение в аналогичной ситуации на нейтрали с замедлением при помощи тормозов переводит машину в режим холостого хода. Топливо она потреблять будет.

За счет оборотов двигателя работают многие системы автомобиля, в их числе - масляный насос. Чем больше обороты - тем сильнее давление масла и лучше циркуляция. Во время торможения мотором автомобиль выключает зажигание, давление масла достигает максимума, из-за чего на внутренних механизмах снижается температура. Даже там, где нет поступления охлаждающей жидкости. Особенно полезно это будет для турбированных двигателей, очень требовательных к температуре смазки. Кроме того, масло под большим давлением способно удалить незначительные прикипания, после чего продукты износа отправляются в фильтр.

Чем быстрее вращается мотор - тем лучше циркулирует охлаждающая жидкость. Поэтому торможение двигателем позволяет ему быстрее остыть. При этом закипания антифриза удастся избежать: обычно появляющиеся при этом пузырьки газа препятствуют эффективному охлаждению мотора.

У торможения двигателем есть главный недостаток, о котором было упомянуто выше. Это растущая нагрузка на ремень ГРМ. Поэтому нельзя резко бросать педаль сцепления. Не стоит забывать, что при понижении передачи стоп-сигналы не срабатывают, поэтому идущие сзади автомобили могут не сразу заметить, что автомобиль начал тормозить. Поэтому лучше подать небольшой сигнал педалью тормоза, чтобы избежать аварийной ситуации.