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Появился новый тизер спин-оффа "Американской истории ужасов"

Новости
    16.06.2021, 15:51
Текст:   Олег Усков

Рога и мракобесия: на официальном аккаунтах серии появился новый тизер "Американских историй ужасов" - спин-оффа "Американской истории ужасов".

Шоу, напомним, также намечено реализовывать в формате антологии. При этом каждый эпизод расскажет отдельную историю, основанную на американских легендах, мифах и страшилках.

Премьера - 15 июля, зритель увидит в этот день сразу две серии (из заявленных шестнадцати).

Десятый сезон базового шоу стартует 25 августа. Сериал уже продлен до 13-го включительно.

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