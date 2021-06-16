Появился новый тизер спин-оффа "Американской истории ужасов"

Рога и мракобесия: на официальном аккаунтах серии появился новый тизер "Американских историй ужасов" - спин-оффа "Американской истории ужасов".

More horror than you can handle. American Horror Stories premieres July 15 exclusively on #FXonHulu. pic.twitter.com/Z07E61s0WR — AmericanHorrorStory (@AHSFX) June 15, 2021

Шоу, напомним, также намечено реализовывать в формате антологии. При этом каждый эпизод расскажет отдельную историю, основанную на американских легендах, мифах и страшилках.

Премьера - 15 июля, зритель увидит в этот день сразу две серии (из заявленных шестнадцати).

Десятый сезон базового шоу стартует 25 августа. Сериал уже продлен до 13-го включительно.