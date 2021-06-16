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16.06.2021 08:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Премиум-тягач КамАЗа получил "экономичную" версию: первое фото

Текст: Валерий Карташов
Камский автозавод расширяет линейку тягачей семейства К5. Российский производитель собрал первые опытные образцы магистрального тягача КамАЗ-54901 в газодизельном исполнении.
Фото: пресс-служба КамАЗа. Фото: пресс-служба КамАЗа.
Фото: пресс-служба КамАЗа.

От своего дизельного варианта по техническим характеристикам этот отличается лишь системой подачи топлива. Мотор - 12-литровый турбодизель Р6 (450 л.с.). Новая модификация способна работать на смеси дизеля и компримированного природного газа (КПГ) в пропорциях 60/40 соответственно. Такое решение позволяет экономить на дизтопливе при эксплуатации автомобиля и увеличить запас хода.

Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images
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Подсборка газобаллонного оборудования (ГБО) осуществляется в специальном газовом корпусе предприятия. "Экономичная" версия грузовика оснащается кассетой (с правой стороны на раме), которая состоит из четырёх баллонов по 100 литров каждый (для работы на КПГ) с вентилями, трубками, манометром, заправочными устройствами и фитингами фирмы Swagelok.

Помимо этого, машина комплектуется электронным блоком управления, жгутами, конвертором напряжения, редуктором, фильтром, газопроводами, а также рукавами для системы охлаждающей жидкости, кнопкой переключения системы и кронштейнами для крепежа.

Изначально КамАЗ-54901 работает и прогревается на дизельном топливе. Но при достижении температуры двигателя 40 градусов можно переходить в двухтопливный режим. Отмечается, что это позволяет уменьшить загрязнение окружающей среды и повысить ресурс силового агрегата с сохранением его мощностных характеристик.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Газодизельный КамАЗ-54901 уже прошёл сертификацию. В ближайшее время один из экземпляров будет передан в подконтрольную эксплуатацию для получения обратной связи. "Экономичную" версию магистрального тягача должны запустить в серийное производство в августе текущего года.

Известно, что КамАЗ планирует выпустить следующие модификации Р6: газовый, с повышенной энергоэффективностью, двигатель объёмом 13 литров, мотор экологического стандарта "Евро-6".

#КамАЗ