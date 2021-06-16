Путин и Байден начали переговоры в расширенном составе

От российской стороны присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также были приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Отметим, что ранее Путин и Байден почти два часа общались в узком составе.