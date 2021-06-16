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16.06.2021 15:04
Рубрика: Экономика

Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России

Текст: Сергей Бабкин
Москва и Московская область стали одними из первых регионов России, которым удалось внедрить единую безопасную систему видеонаблюдения на дорогах. Как уже писала "РГ", 16 июня были озвучены планы по созданию общего на всю страну видеонаблюдения. Пока никаких официальных документов относительно параметров и сроков ее создания нет, однако уже есть успешные примеры подобного межведомственного взаимодействия.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

"Благодаря комплексам видеофиксации нам удается не только обеспечивать безопасность на дорогах Московской области, но и помогать раскрывать преступления на территории других регионов", - рассказал гендиректор "МВС Груп" Евгений Соболев. Не так давно по трассе М-4 "Дон" пронеслась волна налетов на придорожные заправки. Бандиты угрожали кассирам оружием и забирали все деньги. Найти их удалось с помощью камер на территории смежного, московского региона. "Из общего потока мы смогли вычленить несколько машин, на которых могли перемещаться злоумышленники, - отметил руководитель направления компании по взаимодействию с МВД Андрей Вайцеховский. В итоге преступников удалось поймать с поличным при попытке совершить очередной налет.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Также, как ранее сообщали в дептрансе Москвы, на территории всего столичного региона успешно работает единая система видеонаблюдения. То есть весь трафик из столицы в Подмосковье и обратно отслеживается. И благодаря этому за пять лет удалось в несколько раз снизить количество угонов и повысить раскрываемость преступлений. К единому видеопространству Москвы и Подмосковья подключилась в свое время и Ярославская область. В рамках совместного проекта МВД и столичного ЦОДД тогда в регион поступило шесть серверов, которые обрабатывали информацию с камер. Это позволило отслеживать потоки межрегионального и транзитного транспорта, анализировать дорожную ситуацию, а заодно быстро вычислять машины, находящиеся в розыске.

Систему предлагалось распространить на весь Центральный федеральный округ. А сейчас инициаторы таких проектов задумались уже и обо всей России.

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