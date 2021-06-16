Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России

"Благодаря комплексам видеофиксации нам удается не только обеспечивать безопасность на дорогах Московской области, но и помогать раскрывать преступления на территории других регионов", - рассказал гендиректор "МВС Груп" Евгений Соболев. Не так давно по трассе М-4 "Дон" пронеслась волна налетов на придорожные заправки. Бандиты угрожали кассирам оружием и забирали все деньги. Найти их удалось с помощью камер на территории смежного, московского региона. "Из общего потока мы смогли вычленить несколько машин, на которых могли перемещаться злоумышленники, - отметил руководитель направления компании по взаимодействию с МВД Андрей Вайцеховский. В итоге преступников удалось поймать с поличным при попытке совершить очередной налет.

Также, как ранее сообщали в дептрансе Москвы, на территории всего столичного региона успешно работает единая система видеонаблюдения. То есть весь трафик из столицы в Подмосковье и обратно отслеживается. И благодаря этому за пять лет удалось в несколько раз снизить количество угонов и повысить раскрываемость преступлений. К единому видеопространству Москвы и Подмосковья подключилась в свое время и Ярославская область. В рамках совместного проекта МВД и столичного ЦОДД тогда в регион поступило шесть серверов, которые обрабатывали информацию с камер. Это позволило отслеживать потоки межрегионального и транзитного транспорта, анализировать дорожную ситуацию, а заодно быстро вычислять машины, находящиеся в розыске.

Систему предлагалось распространить на весь Центральный федеральный округ. А сейчас инициаторы таких проектов задумались уже и обо всей России.