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16.06.2021 11:49
Рубрика: Легковые авто

Какие премиальные автомобили чаще всего эвакуируют в Москве

Текст: Сергей Жуков
Фото: Анна Шевелева/ТАСС Фото: Анна Шевелева/ТАСС
Фото: Анна Шевелева/ТАСС

Автомобили Mercedes-Benz, BMW и Audi чаще всего эвакуировали с улиц Москвы с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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В список также попали Lexus и Land Rover. Некоторые водители искали на спецстоянках свои машины несколько раз: Land Rover - девять эвакуаций, Jaguar - пять, BMW - четыре.

- Цена на авто не освобождает от соблюдения правил, - отмечают в дептрансе. - Паркуйтесь правильно и всегда найдете свой автомобиль там, где его оставили.