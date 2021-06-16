Какие премиальные автомобили чаще всего эвакуируют в Москве

Автомобили Mercedes-Benz, BMW и Audi чаще всего эвакуировали с улиц Москвы с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В список также попали Lexus и Land Rover. Некоторые водители искали на спецстоянках свои машины несколько раз: Land Rover - девять эвакуаций, Jaguar - пять, BMW - четыре.

- Цена на авто не освобождает от соблюдения правил, - отмечают в дептрансе. - Паркуйтесь правильно и всегда найдете свой автомобиль там, где его оставили.