Мишустин провел рабочую встречу с главой Подмосковья Воробьевым

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Отмечается, что они обсудили борьбу с COVID-19, вопросы экологии и проблему обманутых дольщиков.

Ранее сообщалось, что Московская область вслед за Москвой будет вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Кроме того, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Подмосковье введены ограничения на публичные мероприятия.