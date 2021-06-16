Олег Леонов: Нужно внести изменения в закон о едином номере экстренных служб "112" - это поможет спасти многие жизни

Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", предложил внести изменения в закон о едином номере экстренных служб "112", а именно установить единые нормативы и алгоритмы реагирования и предусмотреть быструю передачу заявки на потерявшихся людей добровольческим поисково-спасательным отрядам, которые работают на данной территории.

"‎У меня масса примеров, когда я получаю распечатку и вижу там, например, 46 звонков от экстренных служб на телефон потерявшегося. 46 звонков! Я спрашиваю у служб: "Вот вы все звонили, где бабушка?". Отвечают: "Мы не знаем, мы звонили, она нам рассказывает что-то не то". Зачем тогда они звонят, если они не понимают, как с этим работать? У меня специалисты учатся 8 месяцев, как локализовывать потерявшихся с телефоном, вот им и надо сразу передавать информацию, чтобы через полтора часа бабушка была найдена", - подчеркнул Леонов.

Олег Леонов рассказал, что задержка с передачей заявки приводит к тому, что добровольцы подключаются к поискам на поздних этапах, когда телефон потерявшегося уже недоступен. В результате шансы найти человека живым минимальны. Леонов утверждает, что решить эту проблему можно лишь созданием единого алгоритма, по которому заявки на пропавших людей будут передаваться добровольцам в кратчайшие сроки.

Ранее Олег Леонов заявил о планах пойти на выборы в Госдуму по 208 Центральному избирательному округу Москвы