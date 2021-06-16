В московском метро упал пассажиропоток из-за нерабочей недели

После введения режима нерабочей недели пассажиров в общественном транспорте Москвы стало на 11-12 процентов меньше. Об этом сообщает Telegram-канал профильного департамента.

Количество поездок в метро по сравнению с обычными буднями снизилось на 815 тысяч. МЦД показали минус 575 тысяч, а наземный транспорт - минус 267 тысяч. Это говорит о том, что горожане прислушались к рекомендациям властей и отказались от дальних поездок по городу. Несмотря на снижение пассажиропотока, транспорт будет ходить с прежней интенсивностью.

Также в департаменте отметили, что санитайзеры после новостей о новой вспышке коронавируса стали популярнее: ими стали пользоваться почти на 14 процентов чаще.