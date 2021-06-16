В Москве введена обязательная вакцинация в сфере услуг

Указ ﻿о выполнении рекомендации главного государственного санитарного врача города об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, до 1 июля в городе будет создана информационная система, которая позволит проконтролировать, как выполняется постановление санитарного врача. Депздрав определит потребность в вакцине, холодильном оборудовании и прививочных бригадах, а организации и индивидуальные предприниматели должны будут предоставить на сайте мэрии сведения о сотрудниках, которым нужно пройти вакцинацию.

Как "РГ" уже сообщала, постановление главы управления Роспотребнадзора по Москве обязывает вакцинировать от коронавируса 60% работников в сфере услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Такая мера, заявил Собянин, принята из-за того, что "ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически".