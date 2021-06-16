Указ мэра Москвы от 16 июня 2021 года № 32-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77 -УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89 -УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92 -УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100 -УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116-УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от 21 января 2021 г. № 3-УМ, от 27 января 2021 г. № 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. № 7-УМ, от 5 марта 2021 г. № 13-УМ, от 12 июня 2021 г. № 29-УМ):

1.1. Пункт 12.3 указа изложить в следующей редакции:

"12.3. При посещении территорий общегородского значения, указанных в приложении 1 к настоящему указу, не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов).".

1.2. Указ дополнить пунктами 13 - 15 в следующей редакции:

"13. В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача по городу Москве):

13.1. Главному контрольному управлению города Москвы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве.

13.2. Департаменту здравоохранения города Москвы определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве.

13.3. Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

14. Для подтверждения выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве организации, индивидуальные предприниматели в период с 1 июля 2021 г. по 15 июля 2021 г. представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы соответствующие сведения по форме согласно приложению 2 к настоящему указу.

Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве.

15. Консультации по вопросам представления сведений в соответствии с пунктом 14 настоящего указа осуществляются по телефону +7 (495) 197-97-77 или на портале i.moscow.".

1.3. В нумерационном заголовке приложения к указу слово "приложение" заменить словами "приложение 1".

1.4. Приложение 1 к указу дополнить пунктами 142 - 145 в редакции согласно приложению 1 к настоящему указу.

1.5. Указ дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению 2 к настоящему указу.

1.6. Пункты 13 и 14 указа считать пунктами 16 и 17 указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин





Приложение 1 к указу Мэра Москвы от 16 июня 2021 г. № 32-УМ

Внесение изменений в приложение 1 к указу Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ





Перечень территорий общегородского значения

142. Московский городской сад "Эрмитаж"

143. Территория усадьбы "Измайлово"

144. Парк "Зарядье"

145. Озелененная территория спортивного комплекса "Лужн





Приложение 2 к указу Мэра Москвы от 16 июня 2021 г. № 32-УМ

Приложение 2 к указу Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ

Перечень сведений о работниках организаций и индивидуальных предпринимателей





Перечень сведений о работниках организаций и индивидуальных предпринимателей

Перечень сведений о работниках организаций и индивидуальных предпринимателей







