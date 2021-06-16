В приморской Находке из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия

В Находке Приморского края запретили проведение концертов, выставок, культурно-досуговых и других мероприятий с массовым участием людей. Как сообщает сайт городского округа, решение было принято по рекомендации управления Роспотребнадзора в связи с высоким коэффициентом распространения коронавируса.

Отмечается, что к нарушителям санитарно-эпидемиологических требований будут применяться меры, предусмотренные административным и уголовным кодексами Российской Федерации.

Жителей и гостей Находки просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, дезинфицировать руки во время и после посещения общественных мест, предприятий торговли и общепита.

Вчера "РГ" писала, что в Приморье в последние дни растет количество зарегистрированных случаев COVID-19: если еще недавно ежедневный суточный прирост составлял менее 30 человек, то сейчас эта цифра приближается к 70. Для оказания помощи пациентам медучреждения открывают COVID-госпитали и увеличивают коечный фонд. Если в конце апреля для ковидных больных было развернуто 758 коек, то к сегодняшнему дню, по данным министерства здравоохранения края, их количество превысило 1300, а в ближайшие дни откроются два госпиталя - в Уссурийске и Владивостоке.