В Приморье из-за роста случаев COVID-19 откроют новые стационары

В Приморье в последние дни растет количество зарегистрированных случаев COVID-19: если еще недавно ежедневный суточный прирост составлял менее 30 человек, то сейчас эта цифра приближается к 70.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас на лечении находятся более тысячи пациентов, большая часть из которых - в стационарах. Для оказания помощи пациентам медучреждения открывают COVID-госпитали и увеличивают коечный фонд.

Если в конце апреля для ковидных больных было развернуто 758 коек, то к сегодняшнему дню, по данным министерства здравоохранения края, их количество увеличено до 1 304, а в ближайшие дни откроются два госпиталя - в Уссурийске и Владивостоке.

"Сейчас мы наблюдаем схожую картину с прошлогодней весенней волной. Сначала рост был зафиксирован в Европе, через несколько недель - в центральной части России, через 2-3 недели - в крупных городах Приморья. С конца апреля, когда в крае снизилась заболеваемость до 30 случаев в сутки, медики оценивали развитие ситуации и говорили о необходимости вакцинации и предпосылках "третьей волны", - отметила заместитель председателя правительства - министра здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Между тем, в крае продолжается вакцинация - жителям региона доступны отечественные вакцины "Гам-КОВИД-Вак" и "ЭпиВакКорона", развернуты мобильные и стационарные пункты вакцинации, для получения прививки достаточно с собой иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис - при обращении в поликлинику.

В других регионах Дальнего Востока ситуация также осложняется. Так, в Хабаровском крае из-за этого возвращают некоторые ограничительные меры и разворачивают дополнительные койко-места. В Бурятии, где количество госпитализированных из-за COVID-19 с начала июля выросло в 3,4 раза, до 1 июля объявлен запрет на посещение парков, скверов и общественных зон. Все учреждения дополнительного образования переходят на дистанционный режим работы. Закрываются спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, массажные и СПА-салоны, солярии и термальные источники.