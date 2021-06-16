Выпускницы омской школы соцпредпринимательства организовали службу по временному присмотру за детьми "Экспресс няня".

Собрали команду опытных специалистов. Дважды стали лауреатами международного форума "Инносиб". И уже организуют востребованную у родителей услугу в других регионах.

Начиная новый проект, омички даже не предполагали, во что это выльется. Мысль создать новую службу первой пришла в голову Кристине Шуцких. Девушку, имеющую два диплома (экономиста и психолога), знакомая попросила присмотреть за трехлетней дочерью.

- Я очень люблю детей, и такая работа мне пришлась по душе, - призналась "РГ" - Неделя Кристина. - А потом "затянуло". Я стала изучать обстановку, общаться с нянями, мамами, бабушками. Поняла, что услуга невероятно востребована, а ниша абсолютно пуста. Имеющиеся няни варятся в собственном соку. Набраться опыта и знаний им негде. Задать вопросы некому. И тогда я подумала, что Омску не хватает команды профессиональных нянь, надежных и добросовестных.

Родители такую идею не только поддержали, но и начали торопить Кристину поскорее открыть мобильную службу. К проекту подключилась находящаяся в декрете подруга.

Срочный уход за малышом хлопотен, сложен и ответственен

Раскрутить проект помог детский праздник, устроенный в День города. Родители, проникнувшись доверием к девушкам в зеленых футболках, закидали их вопросами и заявками.

По словам авторов проекта, разовый срочный уход за малышами, дело непростое, хлопотное и очень ответственное. Поэтому в команду экспресс-нянь кого попало не принимают.

Здесь разработали строгую систему многоступенчатого отбора сотрудников.

Приоритет отдают опытным педагогам, медикам, психологам.

Недавно команду пополнил первый мужчина, которого тут же "окрестили" "усатым нянем".

Дети обожают потомственного педагога, не хотят отпускать. У Николая Компанейца не только добрый характер, но и золотые руки. Поэтому он взялся еще и за обучение мальчиков азам мужских профессий в детском центре.