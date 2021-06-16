В Омске задержали рецидивиста за насилие над тремя детьми

Жителя Омска задержали по подозрению в насилии над несовершеннолетними. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Омской области, в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних подозревают ранее судимого 40-летнего мужчину. Он уже задержан, и сейчас следственные органы решают вопрос о его аресте.

В ходе предварительного расследования сотрудникам регионального следкома удалось выяснить, что подозреваемый неоднократно совершал насильственные действия в отношении трех несовершеннолетних. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также условия, способствовавшие совершению этого преступления.