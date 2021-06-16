Губернатор Кубани поручил минтрансу региона в самое ближайшее время создать предприятие, которое займется эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей. Таким образом, Краснодарский край окажется первым среди регионов страны (не считая столицы), где забирать транспорт с улиц будет не полиция или частные организации, а подчиняющийся местной администрации специально уполномоченный госорган.

Учитывая громадную армию водителей, к которой принадлежит практически каждый четвертый житель Кубани (население региона составляет примерно 6,5 миллиона человек), данное нововведение коснется чуть ли не каждой семьи.

О чем красноречиво говорят цифры. По данным специализированного сайта "Автостат Инфо", относящимся ко второй половине минувшего года, наибольшее количество автомобилей (всего в автопарке России на тот момент было зарегистрировано 43 087 000 легковых машин) в Москве (3 816 000 единиц). На втором месте Подмосковье (около 2 662 000 автомобилей). Краснодарский край по емкости автопарка оказался на третьей строчке - 1 852 000 машин.

А если взять 20 крупнейших по численности населения мегаполисов страны, то больше всего легковых машин на тысячу жителей зарегистрировано в столице Кубани. При населении Краснодара почти 1,1 миллиона человек (парк авто составляет более 355 тысяч единиц) показатель обеспеченности автомобилями в казачьем граде на середину года составил 347 штук - самый высокий в России.

Между тем намечающееся нововведение говорит фактически о полном провале другой местной инициативы - отказа от эвакуации за неправильную парковку, которая начала действовать в Краснодарском крае с ноября 2020 года.

Край окажется первым среди регионов (не считая столицы), где забирать транспорт с улиц будет не полиция или частные организации, а специальный госорган

Как уже рассказывала наша газета ("Камеры вместо штрафстоянок" - "РГ" от 18.10.2020 г.), тогда водители в крупных городах Кубани были удивлены тем, что с улиц вдруг исчезли ненавистные эвакуаторы. Неправильно припаркованные автомобили перестали таинственно "пропадать" и обнаруживаться затем на штрафстоянке. Правда, тут же полетели так называемые "письма счастья": квитки со штрафом за подобные нарушения начали поступать к владельцам авто не в пример чаще.

В полиции это объяснили тем, что значительные силы и средства оказались брошены на решение другой, более важной, цели - добиться к 2024 году снижения смертности на дорогах в 3,5 раза.

В результате инспекторов переориентировали на работу с водителями, нарушающими ПДД на дорогах. По улицам кубанских муниципалитетов начали курсировать автомобили, оснащенные системой видеофиксации. Государственные номера машин, которые были припаркованы с нарушением правил, снимались на фото и видео, а затем автовладелец получал штраф по почте.

Ситуация вызвала неоднозначную реакцию среди самих водителей: одни с облегчением вздохнули и поприветствовали нововведение, другие, наоборот, заявили, что обстановка на дорогах только осложнилась. Мол, парковаться люди стали "как хочу" и в результате по некоторым улицам теперь вообще не проехать.

Явно не самый удачный эксперимент продолжался ровно семь месяцев, после чего власти региона пришли к выводу, что отсутствие принудительной эвакуации машин не дает нужного результата. Поэтому ее решили ввести вновь, с той только разницей, что теперь заниматься этим будут, по всей видимости, не правоохранители, а специально уполномоченная госструктура, которая станет подчиняться региональной администрации.

- Одной системы фотофиксации нарушений недостаточно. Она не решает главной проблемы - машины продолжают стоять на дорогах и перегораживать тротуары, - пояснил губернатор Вениамин Кондратьев. - Необходим уполномоченный краевой орган, который будет заниматься этой проблемой.

Соответствующий законопроект об организации такого госучреждения буквально недавно уже поступил в Законодательное собрание края (ЗСК). Судя по документу (скорее всего, его статьи еще будут обсуждать и, не исключено, что они претерпят изменения), сотрудники нового предприятия получат право перемещать, хранить и возвращать задержанные машины.

- Думаю, в конце июня закон, регулирующий все взаимоотношения в этой сфере, будет принят и вступит в силу в середине июля, - сказал депутат регионального парламента Денис Хмелевский. - Водителям, привыкшим бросать свои авто в нарушение правил дорожного движения, придется туго. Штраф и услуги эвакуатора нынче недешевы. В любом случае порядок на дорогах Краснодара наводить надо. Парковаться где хочу и когда хочу уже не получится.

А вот мнение эксперта об этой проблеме.

- Такой коллизии - сначала отказаться от эвакуации, а затем возвратиться к прежней практике, но с созданием масштабной уполномоченной госструктуры - есть свое объяснение, - считает аналитик федеральной группы компаний "Финам" Алексей Коренев. - Отказаться от эвакуации хотели потому, что сама по себе эта операция недешевая. Нужно держать штат сотрудников, иметь специальные машины и стоянки. Управляться со всем этим хозяйством достаточно сложно, а если отдать его на откуп в частные руки, то получается выколачивание денег у населения, а не борьба за соблюдение правил на дорогах. Но спустя несколько месяцев практики власти в Краснодарском крае пришли к выводу, что все-таки отказ от эвакуации не работает, несмотря на штрафы. Вот и было принято решение создать специальную госструктуру по аналогии с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве. Но в регионах такое применяется впервые.

Ну а рядовым водителям остается только гадать, какие сюрпризы им в очередной раз преподнесут перемены.

Как эвакуируют в Европе

Во многих европейских странах практикуют эвакуацию машин при малейшем нарушении очень строгих правил. Например, на Кипре авто могут забрать, если на нем нет хотя бы одного государственного знака или он чем-либо закрыт.

А во многих городах Швейцарии, Италии, Австрии, Германии и Нидерландов машину немедленно увезут, если на ней нет наклейки, разрешающей парковку. В Испании автомобиль эвакуируют, если он стоит около бордюра с одной или двумя желтыми полосами и рядом с надписью "Парковка запрещена". В Ирландии и Великобритании водителю, перед тем как забрать свое авто, придется заплатить штраф в размере 200 фунтов стерлингов (20 777 рублей!). Более того, сутки нахождения машины на спецстоянке стоят 40 фунтов (4 155 рублей).

Как штрафуют в США

В Америке главным наказанием за нарушения ПДД являются штрафы. Причем они зачастую просто огромные. Так, в Нью-Йорке за неправильную парковку автовладельца могут оштрафовать на сумму от 46 до 265 долларов США (3,3 тысячи - 19,4 тысячи рублей). В некоторых штатах на оплату штрафа дается 30 дней, а в других - всего три, после чего автомобиль могут вообще продать с аукциона.

Могут и поставить блокираторы колес, которые невозможно снять, не оплатив штрафа. Эвакуация применяется реже и обычно в случаях, когда у человека большой долг по штрафам. Причем увезти машину могут даже в том случае, если в этот раз владелец припарковал ее правильно.

"Пуля" на тротуаре

Еще одна проблема, связанная с движением в городе, в последние дни бурно обсуждается в отечественных СМИ и соцсетях. Речь идет об элетросамокатах, которые буквально заполонили центры всех мегаполисов и превратились в громадную опасность для пешеходов.

На местах власти тоже вступили в "схватку" с любителями полихачить на тротуарах. Так, мэр столицы Кубани Евгений Первышов поручил разработать регламент обустройства станций проката самокатов, чтобы, как выразился чиновник, "они не валялись где попало". При этом глава города посетовал, что до сих пор на федеральном уровне не разработаны единые регламенты деятельности этих фирм.

А вот в Сочи не стали ждать распоряжений сверху и решили действовать прямо сейчас, так как уже начался высокий курортный сезон. В мэрии заявили, что приступают к упорядочению деятельности работающих в городе-курорте сетевых компаний по прокату электросамокатов, а также собираются ограничить скорость движения подобных "средств индивидуальной мобильности".

Как выяснилось, сейчас на курорте сдаются около семи тысяч электросамокатов, а услуги по их прокату оказывают шесть крупных (в основном столичных) сетевых компаний. Причем данный бизнес вызывает много нареканий у обращающихся на горячую линию городского департамента курортов и туризма местных жителей и гостей региона. Особенно их беспокоит, что некоторые электросамокаты развивают скорость до опасных для пешеходов сорока километров в час.