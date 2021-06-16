Общественная палата РК призвала привить от COVID-19 миллион крымчан

Общественная палата РК попросила главу республики Сергея Аксенова издать указы, способствующие массовой вакцинации всех крымчан и обязательной - занятых в сферах обеспечения жизнедеятельности населения и обслуживания прибывающих на полуостров для отдыха и лечения. Соответствующее обращение члены ОП приняли на расширенном заседании совета палаты, созванном из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19.

По мнению членов палаты, тому виной ослабление масочного режима и медленные темпы вакцинации. Участники заседания констатировали, что достичь выработки коллективного иммунитета среди крымчан возможно "только усилиями министерства здравоохранения, органов власти Республики Крым". Для этого Общественная палата республики инициировала провести в республике массовую акцию "Крымский миллион", связанную с вакцинацией населения.

- Только достижение такого рубежа числа вакцинированных может обеспечить всем крымчанам и гостям полуострова гарантии жизненной безопасности, - подчеркнули они.

- Но эта цифра не должна стать самоцелью. Это ориентир нашей безопасности, который должен ломать распространенные в обществе стереотипы ради нашего общего здоровья, - резюмировал председатель палаты Александр Форманчук.

Оценивая инициативу, министр здравоохранения РК Александр Остапенко заявил, что такого результата можно достичь уже к сентябрю.

- Десятки стран мира ждут возможности получения российской вакцины! - напомнил он. - Мы должны организоваться и сделать все возможное с учетом поддержки главы республики. У нас сейчас в арсенале около 50 тысяч доз вакцины.

Ранее главный санитарный врач по РК и Севастополю Наталья Пеньковская из-за роста заболеваемости COVID-19 предложила органам власти ввести дополнительные антиковидные ограничительные мероприятия, а также ввести обязательную вакцинацию для крымчан (за исключением имеющих противопоказания), занятых в санаторно-курортной сфере, сфере общественного питания и транспортных услуг.

Справка "РГ"

Сейчас двумя компонентами вакцины привиты 198 тысяч крымчан. В регионе продолжают функционировать 120 пунктов вакцинации, 57 выездных бригад и те же мобильные пункты, осуществляющие вакцинацию в общественных местах. Для достижения коллективного иммунитета нужно провакцинировать минимум 909 тысяч крымчан.