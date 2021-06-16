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16.06.2021 15:58
Рубрика: Власть

В Крыму начнут обязательную вакцинацию от COVID-19 в сфере услуг и общепита

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская заявила о необходимости проведения на полуострове обязательной вакцинации всех работников, занятых в предоставлении услуг в санаторно-курортной сфере и общественном питании.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

- Предлагается проведение обязательной вакцинации для лиц, работающих в сфере оказания услуг санаторно-курортного лечения, организации отдыха и оздоровления детей, а также в сфере общественного питания и транспорта - за исключением тех, кто имеет противопоказания, - заявила Пеньковская.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В свою очередь, вице-премьер - министр финансов РК Ирина Кивико обратилась к бизнесу с просьбой стимулировать и убеждать своих сотрудников в необходимости вакцинации: "Бизнес должен взвесить все аргументы и принять правильное экономическое решение: или мы все прививаемся, или мы прекращаем работать. Экономически есть все основания для того, чтобы все сделали сейчас прививки". При этом Кивико отметила положительный опыт некоторых предпринимателей, которые выплачивают премии своим привитым сотрудникам, предъявляющим соответствующий сертификат.

Замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский рассказал, что есть только четыре противопоказания для вакцинации - острые аллергические реакции, возраст до 18 лет, беременность, кормление грудью. Кроме того, нельзя прививаться при острых инфекционных заболеваниях. По данным министерства, 265 850 человек получили на полуострове первый компонент вакцины, в том числе 126 133 человека - старше 60 лет. Второй укол сделали 198 895 крымчан, из них 98 976 - старше 60 лет. Но для достижения коллективного иммунитета темпы вакцинации надо увеличить с сегодняшних 3000 человек в день до 7-10 тысяч.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Ранее руководитель крымского управление Роспотребнадзора предложила, во-первых, запретить с 22 до 8 утра работу всех заведений общепита, кроме АЗС и работающих на вынос, во-вторых, запретить дискотеки, концерты и работу кальянных, в-третьих, сократить число занимаемых в кинотеатрах и театрах мест с 75 до 50 процентов. В-четвертых, в торговых центрах в выходные и праздничные дни прекратят работу детские досуговые и праздничные организации. Также с 1 июля будет ограничен проезд граждан старше 65 лет в общественом транспорте. Новые ограничительные меры связаны с тем, что сейчас Крым достиг максимума заболеваемости COVID-19, начиная с февраля 2021 года.

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