Рябков: У Москвы нет завышенных ожиданий по предстоящему саммиту РФ - США

Москва не питает иллюзий и не имеет завышенных ожиданий от предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ожидания реалистичные. Без иллюзий, без завышенных ожиданий. Готовы пройти свою часть пути в интересах стабилизации и затем - нормализации отношений. Готовы ли к этому США - вопрос", - цитирует Рябкова ТАСС.

Напомним, встреча Путина и Байдена пройдет сегодня в Женеве и начнется через несколько часов.