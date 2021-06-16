Стал известен состав американской делегации на саммите в Женеве

На саммите Россия - США в Женеве с американской стороны участвует ряд высокопоставленных чиновников, сообщает телеканал CNN.

В их числе - госсекретарь США Энтони Блинкен, посол США в РФ Джон Салливан, а также заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, помощник по нацбезопасности Джейк Салливан и директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.

Саммит состоится на вилле Ла Гранж в Женеве. На переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена отведено около четырех-пяти часов, но реальная их продолжительность будет зависеть от хода дискуссии и настроя сторон. Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составе.