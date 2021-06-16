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16.06.2021 03:42
Рубрика: В мире

Трамп 30 июня посетит границу США и Мексики в Техасе

Экс-президент США Дональд Трамп посетит границу с Мексикой 30 июня. Об этом сообщил сам бывший американский лидер, отметив, что принял приглашение губернатора Техаса Грэга Эбботта присоединиться к нему во время официального визита на "пострадавшую" южную границу.

Фото: OHN MOORE / Getty Images via AFP
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По мнению Трампа, в США сейчас "самый наихудший пограничный кризис в истории", а граница теперь стала зоной бедствия. При Джо Байдене, который пришел к власти в январе этого года, число мигрантов, незаконно пересекающих южную границу США, резко увеличилось, пишет РИА Новости. В своем заявлении Трамп отметил, что ни Байден, ни вице-президент Камала Харрис так и не посетили границу с момента прихода к власти.

Как отмечает ТАСС, ранее губернатор Техаса заявил, что на этой неделе обнародует планы по строительству стены на границе, которое было начато при Трампе. По его словам, Техас намерен "защитить наших граждан на южной странице".

Напомним, пограничная стена была главным обещанием предвыборной кампании Трампа 2016 года. Ее возведение было частью жесткой иммиграционной политики бывшего президента. По мнению Трампа, стена необходима, чтобы сдержать нелегальную иммиграцию и остановить незаконный оборот наркотиков через южную границу США.

Однако сразу после инаугурации Байден подписал ряд указов, отменяющих решения его предшественника Дональда Трампа. В частности, был прекращен режим ЧП на американо-мексиканской границе и приостановлено строительство "стены Трампа".

В мире США Дональд Трамп

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