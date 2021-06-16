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16.06.2021 01:24
Рубрика: В мире

Ученые США: Простуда может защитить человека от COVID-19

Ученые из Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от COVID-19. По их данным, провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Предыдущие исследования показали, что повышение иммунитета в результате простуды может защитить человека от гриппа, поэтому ученые стали искать аналогичный способ борьбы с COVID-19, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Daily Mail.

В лаборатории специалисты вырастили ткань дыхательных путей, которую сначала заразили риновирусом, вызывающим простуду, а затем коронавирусом. После контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы, которая остановила распространение SARS-CoV-2.

Ученые надеются, что их открытие поможет найти более эффективные способы лечения COVID-19

Ранее британские ученые выяснили, что почему многие инфицированные коронавирусом переносят заболевание бессимптомно или в очень легкой форме. Как оказалось, в этом "виноват" ген HLA-DRB1*04:01. Это выяснилось в процессе сравнения ДНК людей, которые тяжело переболели COVID-19, и тех, у кого не было никаких симптомов. Исследователи отмечают, что это первое явное доказательство генетической устойчивости некоторых людей перед коронавирусом.

В мире США Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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