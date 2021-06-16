В "Газпроме" рассказали о финансировании "Северного потока-2"

Проект трубопровода "Северный поток-2" полностью обеспечен финансированием, привлекать для него дополнительное финансирование не планируется. Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

"Проект "Северный поток 2" обеспечен финансированием в полном объеме для завершения его инвестиционной стадии и перехода на стадию эксплуатации", - цитирует слова топ-менеджера компании агентство "Прайм".

При этом Садыгов не исключил, что в будущем "Газпром" может привлечь долговое финансирование проекта. Речь может идти, в частности, о выпуске облигаций.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил в кулуарах ПМЭФ, что строительство "Северного потока-2" должно завершиться до конца года. Сейчас осталось уложить около ста километров труб.