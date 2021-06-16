В ГИБДД разъяснили особенности скрытого надзора

В ГИБДД разъяснили особенности нового документа - Порядка надзора за соблюдением правил дорожного движения, проект которого опубликован для общественного обсуждения портале проектов нормативных актов.

Напомним, публикация этого вызвала большой ажиотаж, хотя, по сути, ничего нового к действующему порядку он не добавляет. Он заменяет действующий в настоящее время Административный регламент, утвержденный приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, в связи с изменением федерального законодательства, регулирующего организацию и осуществление контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения. После принятия этого документа инспекторы будут работать не по Административному регламенту, а по Порядку надзора, о чем уже писала "Российская газета".

Тем не менее Госавтоинспекция в подробностях разъяснила наиболее яркие моменты этого документа.

Скрытый надзор

Так, осуществление надзора за дорожным движением нарядом сотрудников на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы (так называемый скрытый надзор) предусмотрен как положениями проекта приказа, так и пунктом 64 действующего Административного регламента.

Сотрудники, осуществляющие скрытый надзор за дорожным движением на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы и находящиеся в форменной одежде, могут самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эти нормы основаны на требованиях закона "О полиции", согласно которому сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места нахождения и времени суток обязан в случае выявления административного правонарушения принять меры по его предотвращению или пресечению, задержанию лиц, подозреваемых в совершении противоправных действий.

Фото- и видеофиксация

В целях соблюдения законности, прав и свобод граждан, противодействия коррупционным проявлениям проектом приказа предусмотрено, что сотрудник должен по возможности осуществлять административные действия в поле обзора систем видеонаблюдения, а также уведомлять участников дорожного движения об использовании им при осуществлении административных действий фото-, видео или звукозаписывающей аппаратуры. Использование видеозаписи в случае применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении предусмотрено главой 27 КоАП РФ. В этой связи Порядком предусмотрена норма, согласно которой для видеозаписи процессуальных действий, проводимых без участия понятых, допускается использование цифровой аппаратуры, позволяющей производить видеозапись. Полученные при совершении административных действий видеозаписи приобщаются к материалам дела об административном правонарушении. Аналогичные нормы имеются и в действующем Административном регламенте.

Проверка документов

Проектом прямо предусмотрено, что документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки, принимаются сотрудниками без обложек и без удерживающих устройств. При этом сотрудникам запрещается принимать материальные ценности, какие-либо вещи, предметы или документы, не требующиеся для выполнения административных действий. Аналогичные нормы закреплены в пунктах 53 и 54 действующего Административного регламента. Вместе с тем дополнительно введена норма, запрещающая сотрудникам пользоваться средствами связи участников дорожного движения, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

Размещение патрульного автомобиля

В целях обеспечения профилактического воздействия в проекте приказа дополнена содержащаяся в пункте 63 Административного регламента норма, в соответствии с которой участникам дорожного движения должен быть отчетливо виден патрульный автомобиль или сотрудник, осуществляющий надзор за движением. Умышленное создание помех для распознавания участниками дорожного движения специальной цветографической схемы, устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов патрульного автомобиля, не допускается.

Перечень административных действий

Проектом, в частности, актуализированы положения страхового законодательства, касающиеся процедуры оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников полиции. Реализованы требования поправок в закон "О полиции", которым на полицию возложена обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи или о направлении его в медицинскую организацию, а также расширен круг лиц, право на телефонный звонок которым предоставляется задержанному. Скорректирован перечень административных действий, осуществляемых сотрудниками в рамках надзора за участниками дорожного движения.

Технические поправки

В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии у них технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения (при этом перечень неисправностей транспортных средств и условия, при которых запрещается их эксплуатация, определяются Правительством Российской Федерации), кроме того пунктом 2.3.1 Правил дорожного движения прямо запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада.

В этой связи в проекте предусмотрено положение, согласно которому при выявлении факта управления транспортным средством, имеющим названные неисправности, сотрудник вправе потребовать от водителя прекратить движение данного транспортного средства до устранения соответствующих неисправностей или условий. При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Помимо этого, проектом приказа признается утратившим силу приказ МВД России от 4 августа 2008 г. № 676 "Об утверждении форм акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и протокола о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения". Предусмотренные данным приказом формы акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и протокола о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения скорректированы с учетом правоприменительной практики.

Формы указанных процессуальных документов предлагается утвердить в качестве приложения к проекту приказа.