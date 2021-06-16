В России могут создать единую систему учета рекламы в интернете

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий создание единой системы учета рекламы в интернете.

В систему будут включаться, в том числе, данные о рекламодателях и распространителях, а также операторах рекламных систем и посредниках. Состав информации, подлежащей включению в информационную систему, определяется правительством РФ.

Законопроект предусматривает, что участники рекламного рынка, разместившие информацию в интернете, обязаны предоставлять информацию в федеральные органы власти.

Планируется, что закон вступит в силу 1 сентября 2022 года.