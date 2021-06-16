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16.06.2021 12:53
Рубрика: Русское оружие

ВКС РФ в этом году получат на вооружение четыре новых истребителя Су-57

Текст: Иван Петров
Воздушно-космические силы (ВКС) России получат в течение текущего года четыре истребителя Су-57. Об этом сообщил журналистам курирующий в правительстве РФ военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В настоящее время Борисов совершает рабочую поездку на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им Ю. А . Гагарина (КнААЗ). "По этому году - 15 самолетов боевой авиации завод должен сдать заказчику и по экспортным контрактам. Министерство обороны заключило емкий долгосрочный контракт на Су-57 - в этом году произойдет поставка четырех серийных самолетов", - сообщил вице-премьер.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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Согласно контракту, Минобороны до 2028 года получит 76 истребителей Су-57. Военные намерены перевооружить на них три авиационных полка. После 2022 года будут поставляться самолеты с более совершенным двигателем второго этапа.

Первый серийный самолет Су-57 был передан военным в конце прошлого года. Это российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Ранее сообщалось, что КБ Сухого и Минобороны планируют создание экспортного двухместного варианта истребителя пятого поколения Су-57. В свою очередь эксперты уже назвали пять стран, которые заинтересованы в закупках российских истребителей Су-57.

Русское оружие Вооружение России Власть Безопасность Армия Правительство Вице-премьеры Правительство Минобороны

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