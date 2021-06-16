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16.06.2021 06:11
Рубрика: В мире

WP: Госдеп не смог убедить Байдена ввести санкции против Nord Stream 2 AG

Руководство Госдепартамента США настаивало на введении санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, оператора строящегося трубопровода "Северный поток-2", а также ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Президент США Джо Байден и Совет национальной безопасности Белого дома выступили против.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
МИД Германии не исключает новых санкций США против "Северного потока-2"

Такую информацию во вторник распространила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники. По их данным, ввести жесткие ограничения предлагали госсекретарь Энтони Блинкен, а также его заместители Уэнди Шерман и Виктория Нуланд, пишет ТАСС.

Однако американский лидер и его помощники не согласились с позицией внешнеполитического ведомства. По их мнению, такой шаг грозит ухудшением отношений с Германией. Так как проект практически завершен, Байден убежден, что не стоит ставить под угрозу отношения между Вашингтоном и Берлином.

Напомним, в мае президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против "Северного потока-2" на данном этапе контрпродуктивны, так как проект близок к завершению. Американский лидер подчеркнул, что строительство газопровода продолжится, а введение ограничений лишь испортит отношения с Европой. В июне завершение строительства газопровода "Северный поток-2" признал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В мире США Газопровод "Северный поток-2"

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