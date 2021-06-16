За 27-летнюю Toyota Land Cruiser выложили 10 млн рублей

В США с аукциона продали Toyota Land Cruiser 80 в состоянии "капсулы времени" - с оригинальным пробегом 1000 миль (1600 км). Рамный внедорожник 1994 года выпуска ушел 13 июня по рекордной для этой модели цене - 136 000 долларов (около 10 млн рублей).

Автомобилем не владела голливудская звезда, он не блистал на ралли и не инкрустирован золотом или стразами, его ценность в том, что с ним не делали ничего, даже почти не ездили.

Внедорожник выполнен в спецификации для США и Канады и окрашен эмалью "зеленый металлик" Dark Emerald Pearl. Незадолго до продажи ему заменили все технические жидкости и расходники, а также установили новую резину 275/70 R16 Michelin Defender LTX.

Под капотом автомобиля - 4,5-литровая рядная "шестерка" модели 1FZ-FE, мощностью 212 л.с. и крутящим моментом 373 Нм. Достоверность пробега подтверждалась документами и выгрузками из баз данных.

По меркам начала 90-х машина "упакована" превосходно, имеет три блокировки дифференциала, сцепное устройство, рейлинги на крыше, стеклоподъемники и люк на сервоприводах, кондиционер, 4-ступенчатый "автомат" и даже телескопическую радиоантенну.

Toyota Land Cruiser 80 (J80) в Японии выпускался в 1990-1997 годах. Для машины предлагалась широкая гамма бензиновых и дизельных моторов объемом от 4,0 до 4,5 л.

Фото: Аукционный дом Bring a Trailer