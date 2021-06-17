Принят Государственной Думой 2 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Внести в статью 171 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 29, ст. 3610; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; 2011, N 10, ст. 1281; N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6961; 2015, N 29, ст. 4350; 2017, N 31, ст. 4828; 2018, N 24, ст. 3402; N 53, ст. 8498; 2019, N 49, ст. 6962; 2020, N 17, ст. 2718; N 52, ст. 8581) изменения, дополнив ее частями 35 и 36 следующего содержания:

"35. Заключение договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными или муниципальными организациями культуры, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации, в случае заключения этих договоров:

1) с организациями общественного питания в целях создания необходимых условий для организации питания посетителей и работников государственных или муниципальных организаций культуры;

2) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю сувенирной, издательской и аудиовизуальной продукцией, в целях организации соответствующей целям деятельности государственных или муниципальных организаций культуры розничной торговли сувенирной, издательской и аудиовизуальной продукцией для обеспечения потребностей посетителей указанных организаций культуры.

36. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества, относящегося к сценическому оформлению спектакля (представления) или стационарному сценическому оборудованию и закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными организациями культуры, для использования указанного имущества в театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятиях осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке, на условиях и в соответствии с перечнем видов указанного имущества, которые определяются Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин