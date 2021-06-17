Акцию "Время ранних" в московском метро продлили до конца года

Акцию "Время ранних" в столичной подземке решено продлить до конца года - она особенно актуальна во время осложнения ситуация с коронавирусом. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Эффект от акции можно сравнить с запуском на линию 5 дополнительных поездов - 8 тысяч пассажиров изменили свой маршрут", - отметили в пресс-службе ведомства.

Акцию запустили в ноябре прошлого года - она позволяет с момента открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15 утра проехать по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям в два раза дешевле. Такой шаг стимулирует пассажиров пользоваться метро во внепиковые часы.

В дептрансе также напомнили, что с 12 мая снизили цену на поездки по железной дороге до станций "Сортировочная", "Электрозаводская" и Казанского вокзала. Это помогло разгрузить станцию метро "Выхино", одну из самых загруженных.

"По указу мэра Москвы эта неделя объявлена нерабочей. Мы очень просим наших пассажиров передвигаться по городу только в случае крайней необходимости, а в общественном транспорте надевать маску и перчатки. Пользуйтесь транспортом не в часы пик и соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя и проявляйте заботу о других", - добавил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.