Дмитрий Саблин: Усиление контроля за оборотом оружия - одна из необходимых мер по защите граждан России

Увеличение возраста покупателей оружия до 21 года и повышение ответственности за нелегальный оборот и незаконное изготовление оружия - эти и другие поправки в закон, принятые накануне Государственной Думой РФ, необходимы для защиты граждан нашей страны, гарантии сохранности жизни людей, заявил депутат нижней палаты парламента Дмитрий Саблин.

"Контроль за оружием - необходимый шаг для защиты граждан нашей страны, гарантия сохранности жизни человека. Нельзя допускать, чтобы дети становились мишенью. Закон должен защитить право человека и гражданина чувствовать себя в безопасности", - сказал Саблин.

По его мнению, крайне важно регулировать, кто конкретно становится владельцем смертельного оружия. Он отметил, что трагические события в Казани не могут пройти без последствий, без выводов, которые необходимо сделать. "Важно внимательно, придирчиво следить за тем, в чьи руки попадает оружие, как оно хранится, кто имеет к нему доступ", - добавил парламентарий.

Депутаты Госдумы 16 июня приняли закон, согласно которому покупать огнестрельное охотничье и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны можно будет только с 21 года. Право на приобретение такого оружия до наступления этого возраста оставили отслужившим в армии, профессиональным охотникам и представителям коренных малочисленных народов для занятия традиционными промыслами.

Также накануне были приняты поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, направленные на усиление ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом и изготовлением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.