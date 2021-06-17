Эксперт предупредил об обмане с "бесплатными" медобследованиями

Россиянам не стоит доверять предложениям по телефону пройти "бесплатные" медицинские обследования, так как за рекламными обещаниями скрывается навязывание ненужных услуг, в том числе получение кредита под большие проценты. Кроме того, фальшивые или неправильные диагнозы могут угрожать здоровью и жизни пациентов.

Клиентов, как правило, в сомнительные клиники и медицинские центры заманивают названиями акций, которые схожи с названиями государственных программ и сервисов, но таковыми на самом деле не являются.

"Как правило, такие клиники начинают предлагать, навязывать или даже включать без согласования с пациентом дополнительные услуги, за которые потребуют оплаты, под предлогом того, что без них пройденная процедура будет менее эффективной", - объяснил агентству "Прайм" эксперт Александр Ориновский.

Далее следует оформление на месте кредитного соглашения и договора о добровольном оказании "медицинских услуг" с назначенными "процедурами". Документы составлены таким способом, что даже в случаи их расторжения пострадавшему будет очень сложно вернуть деньги, чтобы рассчитаться с финансовой организацией.

Дабы не попасть на уловки эксперт советует перед походом в частный медицинский центр изучить его официальную страницу в интернете, отзывы в социальных сетях и не подписывать сомнительных документов.

Кстати

На Дальнем Востоке двое мошенников создали сеть фальшивых медицинских центров и назначили самих себя в них менеджерами. С 2016 по 2019 год от действий аферистов пострадали около 550 граждан. Общий ущерб превысил 70 миллионов рублей. Деятельность "учреждений" в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске была пресечена сотрудниками МВД. Как оказалось у аферистов не было медицинского образования. Однако они проводили диагностику состояния здоровья клиентов, после чего сообщали им об обнаружении "серьезных заболеваний".