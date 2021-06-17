Новости

Ревакцинация "ЭпиВакКороной" может потребоваться через 9 месяцев 13:20
Роспотребнадзор: Вакцинация не дает пожизненный иммунитет к инфекции 13:14
Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к уральскому банку "Нейва" о его ликвидации 13:05
МВД: Число ДТП с электросамокатами в РФ выросло на 200% 13:04
Экспертное заключение "Алмаз-Антея" приобщили к делу о крушении MH17 13:01
В Хакасии отменили выпускные и ввели комендантский час для детей 13:01
К 2023 году обманутые дольщики получат все денежные выплаты 12:52
Мишустин: В 2020 году создано 17 тысяч хозяйств и потребительских кооперативов 12:49
Видео: в российскую Кибердеревню приехала инспекция с проверкой 12:40
Новосибирская область и Беларусь активизируют научные связи 12:39
Кабмин дополнительно профинансирует модернизацию инфекционной службы 12:39
Госдума обязала СМИ упоминать о запрете террористических организаций 12:28
В Крыму из-за стихии без электричества остались более 40 тысяч человек 12:26
С начала 2021 года в России появилось 7 тысяч новых обманутых дольщиков 12:24
Умер индийский актер Чандрашекхар из "Танцора диско" 12:16
Оперштаб: В Москве выявлено 6195 новых случаев COVID-19 12:14
Песков: Никаких обвинений в адрес России на саммите не звучало 12:08
За сутки в Подмосковье с COVID-19 госпитализировали более тысячи человек 12:07
Китайский корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с орбитальной станцией КНР 12:03
В Подмосковье непривитых от COVID-19 таксиcтов отключат от агрегаторов 11:58
Песков: Посол России на днях может вернуться в Вашингтон 11:56
Большинство немцев не хотят видеть канцлером Анналену Бербок от "Зеленых" 11:52
На востоке Крыма после ливней объявлен режим ЧС 11:50
Госдума приняла закон о "приземлении" IT-гигантов 11:47
Брендовые часы из США нелегально ввозили в РФ через сотрудников авиакомпаний 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 13:01
Рубрика: В мире

Экспертное заключение "Алмаз-Антея" приобщили к делу о крушении MH17

Текст: Юрий Когалов
Фото: Виталий Чугин/ТАСС Фото: Виталий Чугин/ТАСС
Фото: Виталий Чугин/ТАСС

Прокуратура Нидерландов приобщила к делу о крушении рейса MH17 экспертное заключение представителей российского оборонного концерна "Алмаз-Антей", оценивших по фотографиям обломки самолета Boieng 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур и разбившегося в 2014 году на востоке Украины. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила прокурор Манон Риддербекс в ходе возобновившихся сегодня слушаний.

Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17

"Все обломки, найденные на месте крушения, прошли судебно-медицинскую экспертизу. Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" оценил фотографии обломков, найденных на месте трагедии. Их заключения по фото и отчеты были приобщены к делу", - отметила прокурор.

По ее словам, российские эксперты не нашли на фотографиях изображений обломков какого-либо еще самолета кроме Boieng 777. Риддербекс также отметила, что выводы представителей "Алмаз-Антея" относительно возможного места пуска ракеты, которая предположительно сбила самолет, отличаются от выводов Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии.

Кроме того, прокурор считает необходимым заново прослушать некоторые перехваченные телефонные разговоры.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев возложил ответственность за катастрофу на ополченцев Донбасса. Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения самолета, заявила, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук". Изначально переданные Нидерландам российской стороной доказательства, что ЗРК, из которого была выпущена ракета, сбившая лайнер, принадлежал Украине и находился на территории, подконтрольной Киеву, была проигнорирована следствием.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецк "заинтересован в том, чтобы расследование проводилось максимально объективно", и в связи с этим готов предоставить доступ к месту трагедии.

В мире Европа Нидерланды Компании ВПК ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" Крушение Boeing под Донецком

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Переговоры Путина и Байдена. Главное
Росреестр разрабатывает единую платформу для расчета кадастровой стоимости
На востоке Крыма после ливней объявлен режим ЧС
Банк России предсказал снижение годовой инфляции
Иностранные наблюдатели подвели итоги женевского саммита
Венгрия успешно применяет вакцину "Спутник V"