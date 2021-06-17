Экспертное заключение "Алмаз-Антея" приобщили к делу о крушении MH17

Прокуратура Нидерландов приобщила к делу о крушении рейса MH17 экспертное заключение представителей российского оборонного концерна "Алмаз-Антей", оценивших по фотографиям обломки самолета Boieng 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур и разбившегося в 2014 году на востоке Украины. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила прокурор Манон Риддербекс в ходе возобновившихся сегодня слушаний.

"Все обломки, найденные на месте крушения, прошли судебно-медицинскую экспертизу. Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" оценил фотографии обломков, найденных на месте трагедии. Их заключения по фото и отчеты были приобщены к делу", - отметила прокурор.

По ее словам, российские эксперты не нашли на фотографиях изображений обломков какого-либо еще самолета кроме Boieng 777. Риддербекс также отметила, что выводы представителей "Алмаз-Антея" относительно возможного места пуска ракеты, которая предположительно сбила самолет, отличаются от выводов Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии.

Кроме того, прокурор считает необходимым заново прослушать некоторые перехваченные телефонные разговоры.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев возложил ответственность за катастрофу на ополченцев Донбасса. Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения самолета, заявила, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук". Изначально переданные Нидерландам российской стороной доказательства, что ЗРК, из которого была выпущена ракета, сбившая лайнер, принадлежал Украине и находился на территории, подконтрольной Киеву, была проигнорирована следствием.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецк "заинтересован в том, чтобы расследование проводилось максимально объективно", и в связи с этим готов предоставить доступ к месту трагедии.