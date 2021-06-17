Эксперты о саммите в Женеве: Курс США на конфронтацию с Россией провалился

Николя Миркович, французский политолог, президент ассоциации "Запад - Восток":

- Женевский саммит, инициатива которого исходила из Белого дома, показал, что американский курс на активную конфронтацию с Россией, провалился.

Владимир Путин пошел на встречу с Джозефом Байденом, отдавая себе отчет в том, что в ситуации, когда отношения между сверхдержавами достигли критической точки, крайне необходимо выйти из тупика, чреватого непредсказуемыми последствиями. Как мне представляется, примерно тем же руководствовался президент США. Ведь на двух странах, обладающих самыми крупными ядерными арсеналами, лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, что было подтверждено обоими руководителями в Женеве.

Более того, чтобы перевести дело в практическую плоскость, решено приступить к конкретным шагам, начав консультации между соответствующими ведомствами. Это, на мой взгляд, главный итог саммита. Понятно, что на работу по этому тренду уйдет немало времени, и преград на тернистом пути встретится немало. И все-таки будем надеяться, что в итоге появятся новые соглашения, а они в интересах США, России, всего международного содружества.

Договорились в Женеве также о совместных консультациях по вопросам кибербезопасности. Таким образом, намечен ряд "дорожных карт", а это уже конкретика, свидетельство прагматического подхода к некоторому оздоровлению российско-американских отношений.

Несомненно, важен сам факт личного общения двух глав государств. Причем оно проходило в позитивной тональности, конструктивно, без враждебности, что подчеркнул Владимир Путин на своей пресс-конференции. А после, выступая перед журналистами, с этим согласился и Джозеф Байден.

На переговорах не было тем под грифом "табу", но были обозначены "красные линии", переходить которые недопустимо. Как я понимаю, для России, к примеру, это вопрос о расширении НАТО, альянса, куда стремятся войти нынешние киевские власти. Надеюсь, американский президент отчетливо это понимает. В этой связи хотел бы отметить заявление Джозефа Байдена о том, что урегулирование на Украине должно происходить на базе минских соглашений.

И все-таки до нормализации связей между двумя странами еще очень далеко. Хотел бы обратить внимание вот на что. В то время, как в Женеве встречались президенты России и США, в Балтийском море у морских границ России проходили крупные маневры НАТО "Baltops" с участием подразделений, кораблей, самолетов 16 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии. До этого в Эстонии в ходе натовских учений "Весенний шторм" были задействованы тысячи военных, сотни единиц боевой техники. Не странное ли сопровождение женевского саммита?

И вот на что хотел бы обратить внимание. Кто бы ни стоял во главе администрации США, представитель республиканцев или демократов, там делят все страны на две категории: или вассалы, или противники. У России принципиально иной взгляд на вещи. Она выступает за право государств самостоятельно определять свое общественное устройство без вмешательства извне, без диктата. От того, насколько Джозеф Байден усвоит эту, в общем-то, простую истину, будет многое зависеть и не только в диалоге с Москвой.

И еще. Мне кажется, что опыт Женевы следовало бы учесть руководителям Евросоюза, которые последние годы взяли курс на конфронтацию с Россией. Ведь ни для кого не секрет, что в Брюсселе внимательно следят за веяниями по ту сторону Атлантики. Умерят ли пыл? Сделают ли выводы? Время покажет.

Игорь Пелличчари, профессор международных отношений римского университета Luiss и университета Урбино:

- Изначально стороны смотрели на этот саммит с нескрываемым пессимизмом, не связывая с ним особых ожиданий. Однако, как мы убедились, в особенности для российской делегации, эта встреча стала весьма результативной и продуктивной. И лишним тому подтверждением стала пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита. На ней Путин выглядел как лидер, на чьей стороне находится преимущество.

Один только факт, что саммит состоялся, указывает на то, что Россия и США находятся на одном уровне. И для Москвы - это важный сигнал.

Благодаря встрече стало отчетливо понятно, что Байден легитимизирует Путина в значительно большей степени, чем Путин - Байдена. А именно, глава Белого дома вновь признал за Россией статус крупного международного игрока, которого ее в той или иной степени "лишили" предыдущие Администрации. Неслучайно также, что сегодняшняя Америка больше не говорит о необходимости смены или свержения режима в России.

Данный саммит нельзя сравнить с риторикой, которую мы наблюдали в начале недавней американо-китайской встречи на Аляске. На сегодняшнем саммите царил куда более примирительный тон. Это подтвердил в ходе своей пресс-конференции Владимир Путин, назвав Джо Байдена "конструктивным и взвешенным" человеком".

На данном этапе мне трудно прогнозировать, к каким конкретным результатам приведет саммит, но он, несомненно, станет именно отправной, а не финальной точкой. Победа Байдена на выборах вновь вернула внешнюю политику США на центральное место. В ней будут играть важную роль не столько отношения между двумя главами государств, сколько между возглавляемыми ими странами. Парадоксально, но факт, по сравнению с недавним прошлым, Путин и Байден будут больше общаться и взаимодействовать. Это произойдет, с одной стороны, потому что Обама делал ставку на Азию и рассматривал Россию как бывшую великую державу, а, с другой стороны, был Трамп, который все сводил к личным отношениям, особо не считаясь с авторитетом Госдепа. С Байденом же политика вновь будет вестись по дипканалам.