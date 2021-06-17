Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 1 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1667; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 27, ст. 3213; 2009, N 1, ст. 21; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; N 45, ст. 6333; 2012, N 50, ст. 6964; N 53, ст. 7616; 2013, N 14, ст. 1643; 2015, N 45, ст. 6208; 2016, N 27, ст. 4203; N 50, ст. 6975; 2018, N 30, ст. 4545; N 32, ст. 5134, 5135; 2019, N 30, ст. 4144) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"единый оператор газификации - организация - собственник Единой системы газоснабжения или аффилированное лицо указанной организации;

региональный оператор газификации - организация, не являющаяся единым оператором газификации, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, федеральной территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа его потребителям и их обслуживанием, владеющая на праве собственности или ином законном основании газораспределительными сетями, общая протяженность которых является наибольшей по сравнению с распределительными сетями, принадлежащими иным газораспределительным организациям и расположенными на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, федеральной территории, и (или) имеющая наибольшее количество заключенных договоров об оказании услуг по транспортировке газа его потребителям и (или) наибольшие объемы транспортировки газа его потребителям;

газораспределительная организация - специализированная организация, которая владеет на праве собственности или ином законном основании газораспределительной сетью и осуществляет регулируемый вид деятельности по оказанию услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, обеспечивает подачу газа его потребителям, а также эксплуатацию и развитие газораспределительной системы.";

2) в абзаце четвертом статьи 4 слова "территориях субъектов Российской Федерации" заменить словами "федеральных территориях и территориях субъектов Российской Федерации";

3) часть вторую статьи 8 дополнить абзацами следующего содержания:

"утверждает критерии отнесения объектов производства, хранения и использования сжиженного природного газа к малотоннажным объектам или определяет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на утверждение указанных критериев;

утверждает порядок взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

утверждает правила технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям;

реализует иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом.";

4) в абзаце втором статьи 16 слова "территориях субъектов Российской Федерации" заменить словами "федеральных территориях и территориях субъектов Российской Федерации";

5) в статье 17:

а) в части первой первое предложение изложить в следующей редакции: "Развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется единым оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с принятыми в установленном порядке межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, схемами расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, на основании топливно-энергетического баланса, утверждаемого высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), руководителем исполнительно-распорядительного органа федеральной территории.", дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "Порядок составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.";

б) в части второй слова "территориях субъектов Российской Федерации" заменить словами "федеральных территориях и территориях субъектов Российской Федерации", дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Финансовые средства, полученные в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями от потребителей услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, за исключением населения, могут быть источником компенсации затрат газораспределительной организации на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходов на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов капитального строительства.";

в) дополнить частями третьей - седьмой следующего содержания:

"Единый оператор газификации, региональный оператор газификации на федеральной территории и территории соответствующего субъекта Российской Федерации:

участвуют в разработке и согласовании межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, разработке схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, а также обеспечивают их реализацию;

обеспечивают технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям. Порядок подачи разными категориями заявителей заявок на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, рассмотрения этих заявок и принятия по ним решений утверждается Правительством Российской Федерации.

В случае, если технологическое присоединение осуществляется к газораспределительным сетям, принадлежащим газораспределительной организации, которая является независимой от организации - собственника Единой системы газоснабжения или аффилированного с ней лица (далее - независимая газораспределительная организация), мероприятия по технологическому присоединению проводятся независимой газораспределительной организацией на основании соглашения, заключаемого между единым оператором газификации и (или) региональным оператором газификации и независимыми газораспределительными организациями.

Правительство Российской Федерации определяет юридическое лицо, являющееся единым оператором газификации, и перечень федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор газификации, а также определяет региональных операторов газификации в случае, установленном законодательством Российской Федерации.

Если субъект Российской Федерации, федеральная территория не включены в перечень, предусмотренный частью пятой настоящей статьи, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), руководитель исполнительно-распорядительного органа федеральной территории в срок не более трех месяцев со дня вступления в силу решения Правительства Российской Федерации, предусмотренного частью пятой настоящей статьи, определяют регионального оператора газификации. Субъекты Российской Федерации, федеральные территории, в которых в установленный настоящей частью срок не определен региональный оператор газификации, подлежат включению в перечень, предусмотренный частью пятой настоящей статьи.

В случае обращения лица, газоиспользующее оборудование которого технологически присоединяется к газораспределительным сетям (впервые или в случае замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования), газораспределительная организация обязана принять в собственность вновь созданное (построенное) имущество, технологически связанное с принадлежащими газораспределительным организациям существующими газораспределительными сетями, расположенное за границами земельного участка такого лица, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

6) статью 18 дополнить частью седьмой следующего содержания:

"Поставщик газа вправе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, включать в долгосрочные договоры поставки газа, заключаемые с потребителями газа, категории которых определяются Правительством Российской Федерации, условие об оплате газа, в соответствии с которым указанные потребители газа гарантируют поставщику газа оплату стоимости поставленного газа в объеме фактической поставки газа, но не менее стоимости, определяемой исходя из установленного в соответствии с договором поставки газа объема газа, за исключением случаев возникновения непреодолимой силы.";

7) в статье 23 слова "частей территорий субъектов Российской Федерации" заменить словами "федеральных территорий и частей территорий субъектов Российской Федерации";

8) в статье 232:

а) в части третьей слова "газового хозяйства" заменить словами "капитального строительства";

б) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"В случае, если финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, недостаточно для покрытия расходов регионального оператора газификации на технологическое присоединение к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования отдельных категорий заявителей, определяемых Правительством Российской Федерации, мероприятия по технологическому присоединению могут быть проведены или расходы по их проведению профинансированы единым оператором газификации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

9) дополнить статьей 233 следующего содержания:

"Статья 233. Государственное регулирование платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода

Государственному регулированию подлежит плата за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода.

Размер платы за такое технологическое присоединение устанавливается федеральным органом исполнительной власти, определяемым Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера указанной платы, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Подключение (технологическое присоединение) к магистральному газопроводу газопровода, предназначенного для транспортировки газа от магистрального газопровода до объекта капитального строительства, возможно только в случае подтверждения газораспределительной организацией отсутствия технической возможности обеспечить поставки газа заявителю в необходимом объеме с требуемым давлением по газораспределительным сетям, принадлежащим указанной газораспределительной организации, за исключением строящихся или реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистрального газопровода до объектов капитального строительства, технические условия для подключения (технологического присоединения) которых выданы заявителям до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.";

10) в статье 27:

а) в наименовании слово "организаций" исключить;

б) дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

"Юридические лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании газораспределительными сетями и их объектами и (или) сетями газопотребления и их объектами, не вправе препятствовать транспортировке и подаче газа по указанным сетям и их объектам потребителям, а также технологическому присоединению к указанным сетям и их объектам при наличии пропускной способности таких сетей.

В целях создания технической возможности технологического присоединения к газораспределительной сети объектов капитального строительства, в отношении которых лицом, обратившимся в газораспределительную организацию с заявкой о таком технологическом присоединении, получен отказ в выдаче технических условий на технологическое присоединение объектов капитального строительства к газораспределительной сети по причине отсутствия пропускной способности объектов газотранспортных систем, принадлежащих организациям - собственникам систем газоснабжения, такие организации обязаны проводить мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности объектов принадлежащих им газотранспортных систем в объеме, превышающем объем неудовлетворенных заявок, в соответствии с критериями и в порядке, определяемыми Правительством Российской Федерации.";

11) статью 28 дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания:

"Решение об установлении, изменении и о прекращении существования охранной зоны газопровода газораспределительной сети принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительным органом власти федеральной территории, уполномоченными на принятие решения об установлении, изменении и о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории.

Полномочия по принятию решения об установлении, изменении и о прекращении существования охранной зоны газопровода газораспределительной сети, предусмотренные частью седьмой настоящей статьи, могут передаваться органам местного самоуправления законами субъектов Российской Федерации.".

Статья 2

1. Положения части первой статьи 17 Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются в отношении утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

2. Поручить Правительству Российской Федерации обеспечить в срок до 1 ноября 2021 года принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию положений Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

3. Указанные в части 2 настоящей статьи нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, вступают в силу в сроки, установленные данными нормативными правовыми актами, но не ранее чем по истечении тридцати дней после дня официального опубликования соответствующего нормативного правового акта.

Президент Российской Федерации В. Путин