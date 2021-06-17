Глава Apple назвал главное отличие Android от iOS

Глава компании Apple Тим Кук считает, что благодаря запрету установки приложений из сторонних источников iOS является более защищенной системой, чем Android, где установка таких приложений разрешена. Об этом он заявил в интервью каналу Brut America на платформе YouTube.

СEO Apple отметил, что в случае, если компания разрешит установку приложений из других источников, она не сможет гарантировать пользователям приватность их персональных данных. По словам Кука, на Android в 47 раз больше вредоносного ПО, чем на iOS.

Компания Apple регулярно подвергается критике за отсутствие возможности ставить приложения на iPhone и iPad из других цифровых магазинов. Например, основатель Telegram Павел Дуров назвал владельцев iPhone "цифровыми рабами" за то, что на этом устройстве запрещена установка приложений из других источников.