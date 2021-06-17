Глава ГИБДД предложил вернуть в школы уроки вождения

"Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным. Начинаясь в семье и детском саду, оно должно быть продолжено в школах, в отрядах юных инспекторов движения, ассоциациях юношеских автомобильных школ", - цитирует Михаила Черникова агентство.

По его мнению, такие занятия можно проводить во внеклассное время. В ряде регионов эксперимент можно начать с кадетских корпусов, учащиеся которых хотят после окончания училища получить и права.

"Получивший профессию водителя выпускник сможет быстрее реализовать себя как специалист и начать работать на предприятии, в организации, фирме. Наконец, такая специальность востребована в армии, где существует высокая потребность в водительском составе", - подчеркнул глава Госавтоинспекции.

Несовершеннолетний, прошедший столь серьезную поэтапную подготовку, не только сможет без труда сдать экзамен в автошколе и получить водительское удостоверение, но и, вероятно, станет достаточно грамотным, подготовленным участником дорожного движения, считает Михаил Черников.

Он также напомнил, что уже сейчас при поддержке Госавтоинспекции работает одно из самых массовых подростковых движений - "Юные инспекторы движения". По всей стране в отрядах занимаются свыше 433 тысяч подростков, изучая ПДД и основы безопасного поведения на дороге.