Как не попасть на мошенников при оформлении мелких ДТП

Оформление мелких ДТП без участия инспекторов ГИБДД в некоторых случаях может привести к тому, что водители попадутся на удочку мошенников или недобросовестных дельцов. О чем стоит помнить в подобных ситуациях?

В Госавтоинспекции Севастополя напомнили о правилах самостоятельного оформления аварий с небольшим ущербом.

Самое главное - постараться взять себя в руки, поскольку основные ошибки делаются на эмоциях. Сразу после ДТП к водителям могут подъехать посторонние лица, которые предлагают за деньги составить схему ДТП или написать объяснительную. Однако все это можно сделать самостоятельно.

Первым делом после ДТП нужно включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и сообщить о случившемся в ГИБДД. Если ущерб автомобилям причинен незначительный, нет пострадавших в аварии, а у водителей между собой не возникают разногласия по поводу обстоятельств, то достаточно будет следующих действий.

Первым делом - сфотографировать место аварии с четырех сторон, чтобы обстоятельства столкновения были максимально очевидны. Далее - составить примерную схему ДТП. На листке формата А4 нужно нарисовать столкнувшиеся автомобили, как если бы вы смотрели на них сверху. Обязательно указать линии дорожной разметки, если они есть, а также направление движения.

После составления схемы нужно убрать автомобили с проезжей части и заполнить форму европротокола, которая выдается вместе с полисом ОСАГО. Если страховка оформлялась онлайн, то скачать извещение можно на сайте Российского союза автостраховщиков. После оформления обоим водителям нужно обратиться в свою страховую компанию со всеми документами.

- При этом не нужно прибегать к помощи посторонних лиц, всестороннюю поддержку на абсолютно бесплатной основе вам окажут только сотрудники ГИБДД, - напомнили в ведомстве.