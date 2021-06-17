Kia обновила свой самый большой кроссовер

Компания Kia представила кроссовер Telluride нового модельного года, который на манер последних новинок обзавёлся другим логотипом и расширенным списком оборудования.

Внешность изменилась несильно: рестайлингу подвергли лишь решётку радиатора. На капоте и крышке багажника - новая версия фирменного лого корейской марки.

Зато расширился список опций, доступных в базовых комплектациях.

Теперь все кроссоверы оснащаются автоматическим климат-контролем, мультимедиа с дисплеем 10.25 дюйма, а также помощником движения по шоссе. Также модель обзавелась системой Smart Cruise Control-Curve, которая, используя данные навигационной системы, автоматически замедляет автомобиль перед поворотом.

В зависимости от комплектации цены на Kia Telluride выросли на 200-700 долларов. Стартовый прайс - 32 790 долларов (2 362 000 рублей).

Напомним, во всех версиях Telluride оснащается 295-сильным бензиновым двигателем V6 объёмом 3.8 литра и 8-ступенчатой автоматической КП. Опционально доступна система полного привода.

Фото: Пресс-служба Kia.