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17.06.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Mazda пообещала 10 гибридов и 3 электрокара до 2025 года

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Компания Mazda опубликовала подробности о планах по развитию модельного ряда до 2030 года. К этому времени четверть моделей марки будут представлять электрокары, а остальная часть электрифицирована в той или иной степени.

Фото: Пресс-служба Mazda
Автомобили Mazda будут полностью российскими

В сообщении Mazda говорится о том, что в период с 2022 по 2025 годы будут представлены несколько моделей на масштабируемой архитектуре (платформе) с применением технологий SkyActive, которые предназначены для Японии, США, Европы, Китая и региона АСЕАН.

Под несколькими моделями значатся: пять последовательно-параллельных гибридов, пять подключаемых гибридов и три электрокара.

Также в Mazda сообщили, что ведут работы над новой платформой: SkyActive EV Scalable Architecture, которая будет использована для электрокаров различных сегментов, выпуск которых запланирован на 2025-2030 годы.

С 2022 года модели Mazda будут оснащаться продвинутым комплексом систем помощи Co-Pilot 1.0, который постоянно мониторит состояние водителя и, в случае возникновения непредвиденной ситуации, берёт управление на себя.

PHEV с бензиновым мотором. Фото: Пресс-служба Mazda.
#Mazda