МЧС получило право проверять документы у виновников пожаров

"Изменения направлены на повышение оперативности органов дознания по установлению причин и виновников пожаров. В частности, должностные лица госпожнадзора получили право требовать предъявления документов, удостоверяющих личность граждан, подозреваемых в совершении преступления, связанного с пожаром, а также для возбуждения в отношении гражданина дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе МЧС. Помимо этого, закон предполагает, что сотрудники госпожнадзора МЧС России смогут вызывать чиновников, руководителей организаций и фирм, граждан для получения от них объяснений и документов.

Эти меры нужны при проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, а также в случае административных правонарушений, связанных с пожарами. Также должностные лица госпожнадзора получили право запрашивать от различных организаций, включая медицинские учреждения, персональные данные тех, кто погиб или пострадал на пожаре. Смогут они и потребовать от граждан покинуть место пожара или зону действия ЧС. Раньше для этого необходимо было вызывать наряд полиции.